Piura: intensas lluvias en Chulucanas inundan iglesia donde trabajó el papa León XIV

El templo posee un valor especial para la comunidad católica, ya que en esta parroquia ejerció labor pastoral en 1983 el entonces sacerdote Robert Prevost, hoy León XIV.

Las intensas lluvias que afectan al norte del país han ocasionado la inundación de la iglesia San José Obrero, ubicada en la ciudad de Chulucanas, en la región Piura, así como de varios asentamientos humanos cercanos. El templo posee un valor especial para la comunidad católica, ya que en esta parroquia ejerció labor pastoral en 1983 el entonces sacerdote Robert Prevost, hoy León XIV.

La situación fue confirmada por Marina Ruiz Díaz, integrante del equipo parroquial, quien explicó que el aniego se produjo por la acumulación de agua proveniente de calles aledañas y por las deficientes redes de agua y desagüe de la zona. “Nuestra parroquia está en una zona baja donde todos los caudales de las calles desembocan aquí. Las lluvias han sido muy intensas y las redes no son de las mejores, lo que complica las inundaciones”, declaró.

Imágenes difundidas en medios locales muestran a vecinos y feligreses retirando el agua con baldes en un intento por evitar mayores daños en la infraestructura. Sin embargo, los pisos del templo permanecen cubiertos, reflejando la magnitud del problema.

EMERGENCIA

Ruiz Díaz advirtió que la emergencia se extiende a diversos sectores vulnerables, entre ellos los asentamientos humanos 28 de Julio, Consuelo de Velasco y Carlos Mariátegui, además de las zonas de Viácara y Villa Mercedes, donde varias familias también resultaron afectadas.

Entre las principales necesidades, la representante mencionó la elevación del nivel del piso del templo, la reparación del techo —que presenta filtraciones— y la renovación de las redes de agua y alcantarillado. Según indicó, estas obras formarían parte de un proyecto vinculado a la denominada “ruta del Papa”, comprometido por la municipalidad y la Caja Piura, aunque hasta el momento no se han iniciado.

Finalmente, Ruiz Díaz solicitó la intervención de las autoridades para la evaluación de daños y la atención de los damnificados. La comunidad católica local destacó además el valor histórico de la parroquia, recordando la labor desarrollada en la década de 1980 por Robert Prevost, hoy sumo pontífice, cuya presencia sigue siendo evocada por los fieles.