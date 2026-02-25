Derrumbe bloquea Santuario de la Virgen de Chapi: fieles reclaman apoyo urgente

Las fuertes precipitaciones registradas en la región Arequipa provocaron un derrumbe que bloqueó los accesos al Santuario de la Virgen de Chapi, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del sur del Perú. El deslizamiento ocurrió en el sector de Charcani, distrito de Cayma, donde las quebradas activadas arrastraron lodo, rocas y tierra, afectando la vía principal y generando daños en zonas cercanas al recinto.

Accesos bloqueados y daños en la infraestructura externa

Según reportes difundidos por RPP, los caminos hacia el santuario quedaron cubiertos por material arrastrado por la corriente, lo que impide el tránsito normal de visitantes. Además, los servicios higiénicos del recinto resultaron inundados por el ingreso de agua y sedimentos. Antes del ingreso principal, una capilla con una imagen en miniatura de la Virgen quedó parcialmente cubierta por el lodo, evidenciando la magnitud del deslizamiento.

Las imágenes del lugar muestran tramos del camino completamente bloqueados y zonas erosionadas por la fuerza del agua. La emergencia ocurre en plena temporada de lluvias en Arequipa, lo que incrementa la preocupación de los pobladores por posibles nuevos derrumbes y por la necesidad de intervención rápida de las autoridades.

Imagen principal intacta y fieles acuden pese al riesgo

A pesar de los daños en los alrededores, la estructura que alberga la imagen principal de la Virgen de Chapi no resultó afectada. Según testigos, una gran roca ubicada junto al río habría actuado como barrera natural frente al deslizamiento, evitando que el material impactara directamente contra el santuario. Este hecho fue resaltado por los visitantes, quienes consideraron que la imagen se salvó de los daños más severos.

Incluso con los accesos restringidos, algunos fieles acudieron al lugar para rezar por los damnificados y sus familias. Varios pobladores señalaron que la situación en las zonas altas de Arequipa es crítica y solicitaron ayuda urgente para las comunidades afectadas por las lluvias. Mientras tanto, el tránsito hacia el santuario continúa limitado, a la espera de trabajos de limpieza y rehabilitación.