Declaran en emergencia suministro de gas en Arequipa, Moquegua y Tacna por bloqueo de vías

Las intensas lluvias registradas en el sur han provocado el bloqueo de varios tramos de la carretera Panamericana Sur, lo que ha impedido el tránsito de camiones cisterna que transportan Gas Natural Licuado con destino a Arequipa, Moquegua y Tacna.

Ante esta situación, el Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el suministro de gas natural correspondiente a la concesión Sur Oeste, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio público en dichas regiones.

La declaratoria de emergencia entró en vigencia el 22 de febrero y se mantendrá activa hasta que se restablezca por completo el tránsito en los sectores afectados por los huaycos. La decisión busca enfrentar la interrupción en la cadena de distribución de combustible, en medio de una temporada de lluvias que ha generado graves afectaciones en la infraestructura vial del sur del país.

Petroperú asegura abastecimiento prioritario a hogares y comercios

Según el comunicado oficial, Petroperú viene ejecutando las acciones necesarias para sostener el abastecimiento a los consumidores, priorizando a los sectores residencial y comercial por tratarse de un servicio esencial. La empresa estatal mantiene coordinación con las instancias correspondientes para evaluar alternativas logísticas que permitan mitigar los efectos de la emergencia mientras dure el bloqueo.

Industrias podrían enfrentar recortes temporales

Cabe resaltar, que las autoridades advirtieron que, de prolongarse la restricción en las vías, se podrían aplicar cortes temporales en el suministro a clientes industriales hasta que se normalice por completo el servicio.