Liberan la Panamericana Sur tras caída de huaicos: empresas reanudan venta de pasajes a Ica

Pasajeros del terminal terrestre de La Victoria informaron que en las últimas horas se reanudó la venta de pasajes hacia Ica, luego que la Panamericana Sur fuera liberada tras la caída de huaicos que dejó a varios vehículos varados por tres días.

Por otro lado, la venta de boletos hacia Arequipa continúa suspendida debido a la situación crítica que se vive en casi toda la región por las lluvias intensas de los últimos días, que han generado huaicos, desborde de ríos e inundaciones.

COSTO DE LOS PASAJES

Según informa de Exitosa, las personas que se dirigen a Ica señalaron que el costo del pasaje no se ha incrementado y además, las agencias de transporte aseguraron que no habría bloqueo de ninguna vía, por lo que se sienten tranquilos.

"(El pasaje) me ha costado como siempre, desde hace tiempo pago 40 soles. (¿No les han indicado que haya algún problema en la carretera?) No felizmente, no creo que haya nada hasta llegar a Ica. (...)", declaró uno de los viajeros.