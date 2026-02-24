Intensas lluvias en Arequipa: alcalde de Cayma pide que su distrito sea declarado de emergencia

En amplia entrevista con Exitosa, Juan Carlos Linares, el alcalde de Cayma, en la región Arequipa, solicitó al gobierno de José Balcázar Zelada declarar en emergencia su distrito, debido a que las intensas lluvias están causando graves daños.

Ante la tragedia que vive la región, varios ministros estuvieron visitando las zonas afectadas por las precipitaciones y asumieron algunos compromisos con las autoridades locales, pese a que recién hoy se confirmaría su permanencia en el nuevo gabinete.

FIRMAR EL DECRETO

"Ayer hemos tenido la presencia de los ministros, tenían que declarar la ciudad en emergencia, no lo han hecho (...) conmigo se comprometieron en ayer a enviar maquinarias, porque lo que yo les pido son maquinarias", declaró el alcalde.

Lo que el burgomaestre espera es que juramenten los nuevos titulares de los diferentes ministerios, para que puedan firmar el decreto que declara en emergencia por lluvias los distintos distritos de la región Arequipa, que vienen siendo afectados gravemente.