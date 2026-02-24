Huaura: capturan a pareja que tenían en su casa armas, explosivos y chalecos de la Policía Nacional

Tras un trabajo de inteligencia, capturaron en la ciudad de Huaura a Jeison Osorio (35) y a su acompañante, Yesica Nonato (33), quienes en su casa, ubicada en el pasaje Fumagali 171, escondían todo un arsenal y prendas de la Policía Nacional.

Se encontró en la vivienda de la pareja modernas pistolas abastecidas, más de una decena de chalecos originales de la Policía Nacional, gorras y distintivos de la referida institución y chalecos antibalas, de uso exclusivo de las fuerzas del orden.

"LOS HOOLIGANS NORTEÑOS"

Los agentes también encontraron explosivos, 20 chips de operadores de telefonía, dos motocicletas una caja delivery y una gran colección de cascos de motociclista de todo tipo, todo guardado en cajas en una habitación con puerta de metal.

Para los investigadores, los detenidos pertenecen a la organización criminal "Los hooligans norteños", dedicados a una serie de ilícitos en distintas ciudades del Norte Chico, los detenidos evitaron declarar hasta que llegara su abogado.