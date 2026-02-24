Enorme árbol cae sobre mototaxi en Tingo María: accidente deja un muerto y cuatro heridos

La caía de un árbol de gran tamaño sobre un mototaxi en el sector Jacintillo, en Tingo María, provocó momentos de desesperación pues en la unidad, además del conductor, viajaban cuatro pasajeros, entre ellos tres menores.

El accidente ocurrió la tarde de ayer cuando el mototaxi circulaba por la calle Uno. Los vecinos auxiliaron a los pasajeros mientras llegaba la ambulancia para trasladarlos al hospital. Por el fuerte impacto el chofer perdió el conocimiento.

INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE

Según el reporte médico, tres menores ingresaron con diagnóstico de policontusiones y politraumatismos. También fue atendida una mujer de 33 años con lesiones de consideración y herida facial, los cuatro se encuentran estables.

Asimismo, atendieron a un hombre de 38 años, el conductor del mototaxi, que fue intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de sus lesiones, pero falleció horas después. La identidad del fallecido no fue revelada.