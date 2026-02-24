Tragedia en Cusco: dos menores murieron y otros cuatro están graves por consumir caldo de sapo

Según se conoció, dos menores, uno de 1 año y otro de 11, murieron tras consumir caldo de carne de sapo, el suceso se registró en la comunidad nativa Alto Pajirari, distrito de Unión, en la provincia cusqueña de La Convención.

El médico Alex Jaramillo, director de Inteligencia Sanitaria de la Geresa Cusco, informó que cuatro menores más, hermanos de los fallecidos, están hospitalizados al igual que sus padres, también afectados por la sopa.

SE DESCUIDARON

Ellos llegaron al hospital con vómitos, náuseas y fuerte dolor abdominal. Luego presentaron síntomas cardíacos, y probablemente paro cardio respiratorio. La situación de los otros integrantes de la familia es estable.

Finalmente, el galeno dijo que consumir la carne de este tipo de sapos, que posee veneno en su cuerpo es frecuente en la zona, las personas saben extraer la sustancia tóxica antes de consumirlo, pero esta vez se descuidaron.