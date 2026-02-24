Senamhi informa que las altas temperaturas afectan la producción agrícola en distintas regiones

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las temperaturas cálidas que se registran en la costa centro y sur del país continuarán afectando la producción agrícola, sobre todo en Tacna y Moquegua, donde estas condiciones persistirán.

Alertan que estas condiciones climáticas ya generan impactos visibles en los cultivos, especialmente durante la etapa de fructificación de diversas especies frutales. Entre los daños reportados se encuentran escaldaduras, deformaciones y maduración acelerada.

ESTRÉS HÍDRICO

Especialistas de la entidad revelan también que las altas temperaturas de estos días aceleran la pérdida de humedad del suelo, lo que podría limitar el crecimiento y desarrollo normal de los cultivos como granada, palto, olivo y vid, entre otros, informa Andina.

Por lo que recomiendan un control fitosanitario permanente para mitigar el ataque de plagas, evaluar la humedad del suelo y programar riegos en horarios adecuados e implementar medidas que ayuden a reducir el peligro de estrés hídrico en los cultivos.