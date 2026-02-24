Tacna: reo fue encontrado muerto dentro de su celda en el penal de Challapalca

Según se conoció la tarde de ayer, un interno fue hallado sin vida dentro del penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en la región Tacna.

El fallecido fue identificado como Willy Vargas, de 38 años, quien fue encontrado dentro de su celda por personal del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

ROBO AGRAVADO

Trascendió que el reo había sido condenado por el delito de robo agravado y detenido en el año 2009 tras cometer diversos actos delictivos en Arequipa.

Hasta el centro carcelario se trasladaron agentes del área de Homicidios y efectivos de la Comisaría de Ticaco para iniciar las diligencias correspondientes.