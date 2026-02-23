Fuertes lluvias y huaicos dejan sin luz y agua a Máncora

Más de cinco horas de lluvias y tormenta eléctrica azotaron Máncora entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, provocando huaicos, cortes de energía y el colapso de vías. El impacto alcanzó viviendas, hoteles y negocios, mientras decenas de personas quedaron varadas. La emergencia ha generado preocupación entre pobladores y turistas.

Durante la emergencia, un rayo cayó en plena zona urbana, lo que dejó sin suministro eléctrico a gran parte del distrito. Casas, hospedajes y establecimientos comerciales permanecieron varias horas a oscuras, aumentando la alarma entre residentes y visitantes.

Las lluvias intensas activaron quebradas que arrasaron con tramos de la carretera Panamericana Norte. El tránsito quedó suspendido en el ingreso al balneario, complicando el desplazamiento de vehículos y afectando el transporte interprovincial.

La Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran) informó sobre tres puntos bloqueados en la vía. Dos interrupciones se registraron en el kilómetro 134, en el distrito de Los Órganos, y otras a la altura de los kilómetros 1,165 y 1,167, en Máncora.

SEVEROS DAÑOS

En el barrio Nicaragua, una de las zonas más afectadas, las calles terminaron inundadas y la vía principal sufrió severos daños. Las imágenes evidencian acumulación de agua y lodo, dificultando el tránsito peatonal y vehicular.

Ante esta situación, vecinos denunciaron falta de acciones preventivas por parte de las autoridades. Además, anunciaron una movilización para el jueves 26 de febrero con el fin de exigir medidas concretas frente a los constantes desastres ocasionados por las lluvias.