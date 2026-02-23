Arequipa: Midagri supervisa la atención de productores afectados por intensas lluvias

(Arequipa, 23 de febrero de 2026).- Como parte de las acciones conjuntas y monitoreo permanente que realiza el Gobierno, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, llegó a la región para supervisar las medidas de atención a pequeños productores y evaluar la infraestructura hidráulica por la presencia de intensas lluvias, desbordes y deslizamientos de temporada. El ministerio realiza un trabajo coordinado con el Gobierno Regional de Arequipa y autoridades locales.

“Estamos aquí en la región apoyar al gobierno subnacional con los funcionarios de MIDAGRI, Opas y proyectos especiales para levantar la información para examinar el estado de la infraestructura (hídrica) de bocatomas, defensas ribereñas. Asimismo, tomar acción en la elaborarán las fichas técnicas en las zonas críticas”, informó el ministro.

La jornada de trabajo, que se inició desde tempranas horas, contempló el recorrido de las zonas urbanas, que resultaron afectadas por el desborde de la torrentera El Chullo, a raíz de la activación de la quebrada del volcán “El Misti”.

Es preciso señalar que, tras producirse la emergencia los equipos de PSI, Agrorural y ANA vienen realizando evaluaciones directas de los daños ocasionados por las precipitaciones y activación de quebradas en los distritos de Cayma, Cercado, Cerro Colorado y Yanahuara. Una medida para detectar el estado situación y posibles afectaciones en infraestructura de riego, áreas agrícolas y puntos críticos para la continuidad del servicio hídrico.

Abocado a recoger información necesaria para brindar la ayuda necesaria, la visita del titular del MIDAGRI se inició en la zona del complejo habitacional de Flora Tristán y calles de los alrededores del cercado de Arequipa, sectores donde se inicia esta principal vía de evacuación de aguas pluviales, que cuenta la ciudad y que, ante las intensas lluvias, colapsó antes de desembocar en el rio Chili.

Como parte del trabajo articulado con el Gobierno Regional mediante la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa se realizan las coordinaciones necesarias para la activación del Seguro Agrario Catastrófico. El MIDAGRI recibirá de las Agencias Agrarias la información detallada sobre las áreas afectadas, cultivos comprometidos y ubicación de los puntos críticos para garantizar una atención oportuna a los productores damnificados.

Respecto a los puntos críticos de la emergencia, el ministerio a través del PSI ya elaboró un total de 25 fichas técnicas. Estas intervenciones se distribuyen de la siguiente manera: 12 en Majes, 4 en Acarí, 3 en Chaparra, 2 en Caravelí, 1 en Chuquibamba, 2 en Yanaquihua y 1 en Siguas.

El ministro también llegó hasta la calle Grande, el asentamiento humano distrito Villa Continental y la calle El Chullo, localizados en el distrito de Cayma. En esta zona de la región Arequipa, se comprobó los trabajos de limpieza y remoción de escombros que realiza el Gobierno, cuyas tareas permitirán devolver la transitabilidad en avenidas, calles y puentes.

El ministro del sector acompañado del gobernador regional de Arequipa Rohel Sánchez, y de los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transportes y Comunicaciones y Defensa, sostuvieron una reunión con los alcaldes de Cayma, Yanahuara, Cercado, Sachaca y otros distritos con quienes permanecerán en constante comunicación para evaluar los daños ocasionados por las intensas lluvias y disponer las medidas de atención de la población afectada.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL