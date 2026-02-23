Han pasado más de 20 años y la anemia sigue afectando a más del 40% de niños

La anemia sigue siendo uno de los problemas de salud pública más graves del Perú: afecta a más del 40 % de los niños y subsiste sin solución a pesar de las décadas de esfuerzos e inversiones del Estado.

La magister Rosa Elena Cruz Maldonado, decana del Colegio de Nutricionistas del Perú sostuvo que la anemia infantil aún persiste en nuestro país y constituye un grave problema de salud pública que lamentablemente aún no se puede resolver.

Recordó que el nivel de anemia en el Perú todavía está por encima del 40 % y pese a que han pasado más de 20 años las cifras no se han reducido lo que nos indica que debemos cambiar la estrategia.

Explicó que la anemia afecta el desarrollo cognitivo de los niños, así como su calidad de vida en general, lo que trae como terrible consecuencia que prácticamente es imposible lograr recuperar el coeficiente intelectual perdido.

La especialista manifestó que la anemia no es solo falta de hierro que se soluciona comiendo muchas espinacas, betarragas o alfalfa ya que abarca más nutrientes indispensables para el organismo.

Al comentar las dietas veganas, Rosa Cruz Maldonado aconsejó a los padres de familia no volver vegano a un niño cuando su cerebro está en plena formación y necesita nutrientes de origen animal. En este sentido, opinó que si los padres quieren que su hijo sea vegano, éste puede decidir cuando sea adulto, pero cuando está en etapa de crecimiento su alimentación debe ser balanceada.

Insistió que muchas autoridades tienen la errónea idea de que la anemia empieza en el niño y no es así ya que comienza en la madre gestante por su mala nutrición desde la infancia, por ello el dosaje es clave.

Recordó que la presencia de anemia entre los 6 meses y los 2 años de vida causa mucho daño porque el cerebro se está desarrollando y la capacidad intelectual indefectiblemente será afectada.

Sin embargo, dijo que en un mes puede recuperarse una hemoglobina baja, pero en realidad se necesitan seis meses para reponer reservas y evitar recaídas.

De otro lado, refirió que en los hospitales del Ministerio de Salud no hay suficientes nutricionistas y los más perjudicados son lo que no pueden pagar una atención privada. Precisó que para ello existe un proyecto de ley para que en los colegios púbicos con más de 500 alumnos tenga un nutricionista que pueda guiar a las madres de familia en la alimentación de sus hijos.

Asimismo, adelantó que el Colegio de Nutricionistas del Perú está listo para lanzar un proyecto para brindar información directamente a la población, hablando para los ciudadanos, desmintiendo mitos y aclarando conceptos.