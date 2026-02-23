INEI: Tránsito de vehículos a nivel nacional creció en 5,1% en diciembre de 2025

En diciembre de 2025, la circulación de vehículos por las garitas de peaje a nivel nacional se incrementó en 5,1% con relación al mismo mes de 2024; y en el año 2025 aumentó en 3,9% respecto al año anterior, informó el Instituto Nacional de Informática y Estadística (INEI).

CIRCULACIÓN DE UNIDADES LIGERAS SUBIÓ EN 6,1% POR DIVERSAS CELEBRACIONES

En diciembre de 2025, el flujo de unidades ligeras por las garitas de peaje del país creció en 6,1% respecto a igual mes de 2024, impulsado principalmente por el feriado de la Inmaculada Concepción, la Batalla de Ayacucho, la Navidad, víspera de Año Nuevo, el día no laborable del 26 de diciembre, las ferias gastronómicas “Sabores de Chancay” en Lima y la “I Feria Internacional del Cacao de Excelencia Perú” en Cusco.

Estos días festivos motivaron el desplazamiento de turistas hacia distintas regiones del país, dinamizando el comercio minorista, las actividades de entretenimiento, y alojamiento y restaurantes. Durante el año 2025, el índice del flujo de vehículos ligeros aumentó en 3,8%.

Las garitas de peaje que registraron mayor tráfico de vehículos ligeros fueron: al norte, en Piura (Paita 32,6%, Chulucanas 14,4%, Piura Sullana 14,2% y Loma Larga Baja 11,9%); Lambayeque (Desvío Olmos 16,4%); Cajamarca (Pomahuaca Pucará 15,7%); Áncash (Huarmey 13,1%); San Martín (Aguas Claras 12,3%, Pongo 10,7%, Moyobamba 2,2%) y La Libertad (Chicama 12,2%, Virú 10,9% y Pacanguilla 9,9%).

En el centro, hubo más tránsito en Junín (Casaracra 13,6% y Quiulla 9,6%) y Lima (El Paraíso 12,1%, Fortaleza 11,1%, Corcona 11,1%, Variante de Pasamayo 6,8% y Serpentín de Pasamayo 5,1%). Asimismo, en el sur, en Arequipa (Patahuasi 25,3%, Uchumayo concesión 8,1% y Matarani concesión 7,0%), Ayacucho (Pampa Galera 16,4%), Moquegua (Pampa Cuellar 15,1%, Ilo 5,7%), Ica (Marcona 12,3%, Jahuay Chincha 11,7%) y Apurímac (Pichirhua 12,2%).

MOVIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS AUMENTÓ EN 3,8%

Durante el último mes de 2025, el desplazamiento de unidades pesadas por las garitas de control del país se incrementó en 3,8%, con referencia a diciembre de 2024.

Este comportamiento, se explica por la alta demanda del servicio de transporte de carga pesada, favorecido por el crecimiento de los sectores agropecuario, debido a las superiores áreas cultivadas y adecuadas condiciones climáticas en diversas zonas agrícolas del país; así como la pesca, por la elevada extracción de especies de origen continental en estado fresco como trucha, palometa, boquichico y tilapia.

También por el sector manufactura, asociado al desarrollo del subsector fabril no primario (bienes de capital y bienes intermedios) y el subsector fabril primario (fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos); construcción, por el alto consumo interno de cemento y el avance físico de obras a nivel de gobierno local; y el comercio mayorista, sustentado en las superiores ventas de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos, el traslado de mercancías por campaña navideña y distribución a puntos de venta minoristas.

Las garitas de peaje que presentaron alto tránsito de vehículos de carga pesada, fueron: al norte, en Piura (Paita 25,0%, Piura Sullana 12,7%, Chulucanas 3,3%, Loma Larga Baja 1,2%), Cajamarca (Pomahuaca Pucará 13,7%), Lambayeque (Desvío Olmos 10,2%), La Libertad (Pacanguilla 10,1%, Chicama 7,2%, Virú 6,6%), San Martín (Pongo 9,2%, Moyobamba 6,2%, Aguas Claras 4,2%), Áncash (Huarmey 4,8%).

En el centro, subió en Junín (Quiulla 11,4%, Casaracra 1,7%) y Lima (Serpentín de Pasamayo 6,0%, Variante de Pasamayo 5,9%, Fortaleza 5,0%, El Paraíso 4,1%, Corcona 3,4%). Y en el sur, en Arequipa (Patahuasi 40,0%, Matarani concesión 25,6%, Uchumayo concesión 23,7%), Ayacucho (Pampa Galera 26,6%), Apurímac (Pichirhua 16,5%), Ica (Marcona 14,8%, Jahuay Chincha 10,2%) y Moquegua (Pampa Cuellar 8,3%).

TRÁFICO DE VEHÍCULOS PESADOS DE CARGA DE 3 A 7 EJES SE INCREMENTÓ EN 3,4%

En diciembre de 2025, el movimiento de vehículos pesados de carga de 3 a 7 ejes presentó una variación positiva de 3,4%, en comparación a similar mes de 2024, explicado por el mayor tráfico de vehículos de carga, tales como tráileres, semitráileres y camiones pesados de carga de 3 ejes (4,9%), 4 ejes (7,7%) y 6 ejes (3,7%); sin embargó disminuyó en 5 ejes (-4,9%) y 7 ejes (-3,8%).