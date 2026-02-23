Tragedia en Arequipa: padre e hijo mueren tras ser arrastrados por torrentera en Cayma

Las fuertes lluvias en Arequipa cobraron dos víctimas. Un padre de familia identificado como Alex Ordóñez Anaya y su hijo de 14 años, fueron hallados sin vida esta mañana luego de ser arrastrados por el caudal de una torrentera en el distrito de Cayma.

Según información preliminar, ambos fueron sorprendidos por la fuerza del deslizamiento cuando intentaban cruzar la vía después de visitar sus terrenos. La corriente de lodo, piedras y desechos los arrastró varios metros, impidiendo que pudieran ponerse a salvo.

La fuerza del agua arrastró al padre y a su hijo varios kilómetros hasta la parte baja del distrito, específicamente en el sector de Rafael Belaúnde, donde finalmente fueron encontrados. Agentes policiales y autoridades locales acudieron al lugar para el levantamiento de los cadáveres, los cuales ya han sido trasladados a la Morgue Central de Arequipa.

Familiares acuden a lugar y aumento de víctimas por lluvias

Familiares llegaron al lugar en medio de escenas de dolor ante el deceso de sus seres queridos. Con el hallazgo de estos dos cuerpos, suman cuatro las víctimas mortales a causa de las lluvias en la región Arequipa.

Las otras dos víctimas son una adulta mayor de aproximadamente 85 años, quien también fue arrastrada por el desborde de una torrentera en la parte alta de Cayma, y un hombre que perdió la vida el pasado jueves tras recibir la descarga de un rayo en el sector de Uchumayo.