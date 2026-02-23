Áncash: empresario agrícola es asesinado a balazos dentro de su camioneta en Casma

Un empresario agrícola fue asesinado a balazos el último domingo 22 de febrero, cuando se encontraba dentro de su camioneta en el distrito de Buenavista Alta, provincia de Casma, en la región Áncash.

La víctima fue identificada como Wilson Acoña Gutiérrez, de 47 años, según confirmaron agentes de la División Policial de Chimbote. El agroempresario se desplazaba en su vehículo blanco cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que abrieron fuego contra él.

7 impactos de bala en vehículo

Al momento de la intervención policial, la camioneta Nissan presentaba siete impactos de bala en su carrocería. Efectivos policiales llegaron al lugar y acordonaron la escena para preservar las evidencias. Posteriormente, peritos de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes en la zona del ataque.

Investigación para dar con responsables

El caso fue puesto en conocimiento del representante del Ministerio Público, quien dispuso el levantamiento del cadáver. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables del ataque armado contra el empresario.