Elecciones 2026: requisitos y claves para que peruanos en el extranjero voten

El voto de los peruanos en el extranjero vuelve a ser clave en las Elecciones Generales 2026, en las que no solo se elegirá presidente y vicepresidentes, sino también representantes legislativos exclusivos para este grupo de ciudadanos. Autoridades electorales y la Cancillería buscan elevar la participación, que históricamente se ubica entre el 29% y 30% en primera vuelta.

Más de un millón habilitados para votar fuera del país

Un total de 1,210,813 peruanos en el exterior están habilitados para sufragar el próximo 12 de abril, según el padrón electoral. Esta participación será determinante porque, con el retorno al Parlamento bicameral, podrán elegir representantes propios.

La cédula de votación incluirá los siguientes cargos públicos:

- Plancha presidencial (presidente y vicepresidentes)

- Senadores a nivel nacional (hasta dos votos preferenciales)

- Senador para Peruanos en el Extranjero (un voto preferencial)

- Diputados para Peruanos en el Extranjero (hasta dos votos preferenciales)

- Parlamentario Andino (hasta dos votos preferenciales)

De acuerdo con autoridades electorales, este sistema permite que la comunidad peruana fuera del país tenga mayor visibilidad política y legisladores enfocados en sus necesidades específicas.

Requisitos, horarios y países con más votantes

Podrán votar los ciudadanos mayores de 18 años con dirección en el extranjero registrada en su DNI y actualizada antes del 14 de octubre de 2025. Quienes mantengan domicilio en Perú no podrán sufragar fuera del país, ya que su mesa será asignada al distrito que figura en su documento.

Las mesas funcionarán entre 7:00 a.m. y 5:00 p.m. según la zona horaria, por lo que en países de Asia u Oceanía la votación iniciará antes que en territorio peruano.

Los países con mayor número de votantes habilitados son:

Estados Unidos: 368,185

España: 219,544

Argentina: 145,893

Chile: 137,987

Italia: 123,185

Locales de votación, multas y cómo revisar candidatos

La Cancillería informó que se habilitarán 218 locales en el mundo, organizados por 121 oficinas consulares. La lista oficial será publicada durante la primera semana de febrero en la plataforma Tu Voto Cruza Fronteras.

Sobre las sanciones, los peruanos en el exterior no pagan multa por no votar, pese a que el voto sigue siendo obligatorio. Sin embargo, quienes sean designados miembros de mesa y no cumplan su función sí deberán pagar una multa de S/ 275, según la ONPE.

Para conocer a los postulantes, los ciudadanos pueden revisar la plataforma Voto Informado del JNE, donde se detallan trayectoria, antecedentes y propuestas de los candidatos a senadores y diputados por peruanos en el extranjero.