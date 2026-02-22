Gobierno otorga cofinanciamiento de hasta S/ 300 mil para modernizar pequeñas plantas de transformación de madera

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), lanzó una nueva convocatoria del Programa de Incentivos Forestales (PIF Plantaciones), mediante la cual se otorgarán incentivos económicos no reembolsables para mejorar pequeñas plantas de transformación primaria de madera.

Se trata de un esquema de cofinanciamiento donde las organizaciones beneficiarias aportarán entre el 10 % y el 20 % del monto total, mientras que el Serfor, mediante su Programa Bosques Productivos Sostenibles (BPS), financiará hasta 300 mil soles.

El objetivo del incentivo es cerrar la brecha entre la plantación y el mercado, fortaleciendo la capacidad de aserrío, clasificación y acondicionamiento de la madera proveniente de plantaciones forestales comerciales, lo que permitirá generar mayor valor agregado, empleo local y competitividad en el sector forestal.

La subvención podrá cubrir inversiones en infraestructura —como galpones temporales, zonas de acopio, pisos, sistemas eléctricos y drenaje—; maquinaria y equipos —aserraderos portátiles, cepilladoras, sierras y escuadradoras—; así como servicios técnicos especializados, entre ellos verificación del origen legal de la materia prima, seguridad, mantenimiento y otros relacionados con instalación, alquiler y gestión del plan de negocios.

Podrán participar comunidades nativas y campesinas, asociaciones de productores y micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) de los departamentos de Cajamarca, Junín, Áncash, Pasco, Huánuco, San Martín y Madre de Dios.

Para postular, los proyectos deberán contar con una planta de transformación, más de 100 hectáreas de plantaciones forestales registradas —de propiedad individual o asociativa— y presentar un diseño técnico de planta que garantice operaciones seguras y eficientes.

Las organizaciones interesadas pueden consultar la información detallada y postular a través de la web www.gob.pe/pif. El plazo vence el 27 de febrero.