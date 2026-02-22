Nasca: pasajera muere mientras esperaba pase vehicular restringido por huaicos en la Panamericana Sur

Una pasajera perdió la vida mientras aguardaba el pase vehicular restringido en el Peaje de Nasca, en medio de la emergencia por huaicos que afectaba la carretera Panamericana Sur, informó diario Correo.

El hecho ocurrió a la altura del grifo Estación 715, ubicado después del semáforo de subida hacia Nueva Unión y Juan Manuel Meza, en el distrito de Vista Alegre. La víctima fue identificada como Lisbeth Bravo Riveros, quien viajaba desde Juliaca con destino a Lima.

Descompensación en zona de tránsito restringido

De acuerdo a información preliminar, la pasajera sufrió una descompensación mientras se encontraba en tránsito de sur a norte, en una zona donde el flujo vehicular estaba restringido debido a los daños ocasionados por huaicos en distintos tramos de la vía.

Certifican fallecimiento e investigación

Personal de Seguridad Ciudadana de Vista Alegre acudió inicialmente al lugar y dio aviso a la Compañía de Bomberos. Los socorristas brindaron los primeros auxilios a Bravo Riveros y posteriormente la trasladaron al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde los médicos certificaron su fallecimiento.

Cabe resaltar, que las autoridades continúan con las investigaciones del caso, mientras la emergencia por huaicos persiste en la zona sur del país donde se han reportado serios daños en carreteras y hasta vías.