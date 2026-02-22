Incautan gran cantidad de licores y ropa de contrabando en Tacna: tendría un valor de S/ 250 mil

Tras un operativo policial aduanero realizado en la carretera Costanera, jurisdicción del distrito Ite, en Tacna, se logró intervenir un camión cargado con mercadería de procedencia extranjera que era trasladada al interior del país sin la documentación legal correspondiente.

En el camión había mercadería consistente en cajas de licores y prendas de vestir que fueron importadas por el régimen de la Zona Franca de Tacna y tendrían un valor de S/ 250 mil; también se detuvo a David R. (27) y Jhon A. (57) por el presunto delito de contrabando.

LOS RUTEROS DEL ALTO

En la tolva del vehículo se halló 244 cajas de licores (whisky, ron, tequila, etc.) 10 paquetes medianos y prensados conteniendo prendas de vestir y un paquete grande (prensado) con prendas de vestir, por lo que se dio aviso al fiscal especializado en delitos aduaneros.

Según información de la Policía, la mercadería pertenece a la banda de contrabandistas “Los ruteros del Alto”, que habrían estado empleando una ruta próxima a la carretera Costanera para ingresar productos de procedencia extranjera sin el pago de impuestos.