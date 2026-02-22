Ica: murió alcalde Edward Amoroto Ramos tras permanecer 21 días en UCI por ataque a balazos

Este domingo, falleció Edward Amoroto, alcalde del distrito de Los Aquijes, región Ica, tras permanecer 21 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Regional de Ica, luego de sufrir un atentado a balazos.

El burgomaestre recibió dos impactos de bala: uno en el tórax y otro en el abdomen, cuando supervisaba obras en la zona conocida como El Huarangal, el pasado 31 de enero. Fue atacado por dos sicarios en moto.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Tras el ataque, Amoroto Tamos fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia debido a la gravedad de las heridas. Incluso, los médicos tuvieron que retirarle un riñón, pero su salud fue deteriorándose poco a poco.

El pasado 3 de febrero, la Fiscalía Provincial Penal de Ica abrió una investigación contra los responsables del ataque al alcalde Edward Amoroto, por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa.