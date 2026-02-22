Región Amazonas: madre y sus dos menores hijos desaparecen al intentar cruzar caudaloso río

Una joven madre y sus dos menores hijos desaparecieron la mañana de ayer al intentar cruzar el río Marañón mediante una oroya; el suceso se registró en el distrito de Balsas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas.

Los familiares de los desaparecidos están desconsolados y piden ayuda a las autoridades para poder ubicarlos. La madre fue identificada como Gloria Salazar Sánchez (27), quien estaba acompañada de sus dos hijos de 4 y 6 años.

INTENSA BÚSQUEDA

Según una versión preliminar, la madre y sus dos pequeños habrían perdido el equilibrio mientras cruzaban el río, que en los últimos días aumentó su caudal por las intensas lluvias, por lo que cayeron y desaparecieron.

Tras el lamentable suceso, agentes de la Policía Nacional y pobladores del sector iniciaron inmediatamente una intensa búsqueda. Sin embargo, hasta el momento no se tiene información sobre el paradero de los cuerpos.