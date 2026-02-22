Juliaca: capturan a integrantes de banda criminal dedicada al asalto de comercios y viviendas

Tras un paciente trabajo de investigación, el último viernes, 20 de febrero, la Policía Nacional desarticuló la banda criminal 'Los Injertos de Juliaca', capturando a sus cinco integrantes, entre ellos al cabecilla Nilson C., alias 'Chiky'.

Se le decomiso a esta organización criminal, dedicada a desvalijar comercios y viviendas en Puno, armas de fuego que incluyen un revólver, tres pistolas, un fusil Galil, una escopeta, seis cacerinas con 86 cartuchos y cinco pasamontañas.

GUARDARON SILENCIO

Los agentes también recuperaron dos modernos vehículos que utilizaban para sus fechorías y decomisaron placas falsas y teléfonos celulares. Los sujetos fueron identificados como William L., Nilson C., Juan T., Walter S. y Efraín R.

Los intervenidos, que en todo momento prefirieron guardar silencio, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Provincial Penal de San Román en Juliaca, por los presuntos delitos de robo, tenencia ilegal de armas y otros.