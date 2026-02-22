Arequipa: Ministerio de Vivienda coordina entrega de bono a familias afectadas por inundaciones

Tras las inundaciones en diversos distritos de la región Arequipa, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) inició las coordinaciones para el empadronamiento de las familias damnificadas, que podrían recibir un bono del Estado de S/500.

Por segundo día consecutivo, representantes del MVCS se reunieron con funcionarios de los municipios donde se registraron inundaciones y la caída de huaicos. Al termino informaron que se han identificado preliminarmente 220 viviendas afectadas.

También acordaron que las comunas realicen el empadronamiento para determinar las casas que están inhabitables, información que será luego validada por el MVCS. El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) se otorgará por 2 años.

ESTABILIDAD HABITACIONAL

El BAE será un subsidio mensual del Gobierno para que las familias puedan alquilar una vivienda en la misma región. Este apoyo permitirá que los damnificados superen la etapa más crítica y recuperen progresivamente su estabilidad habitacional.

Asimismo, se estimó que la entrega del bono podría concretarse en un plazo aproximado de cuatro a seis semanas, dependiendo del avance del empadronamiento, la validación de la información y la declaratoria oficial del estado de emergencia.