Hace 49 minutos

Puno: al menos 4 muertos y 23 heridos, varios de ellos graves, deja choque de bus y camioneta

Se conoció que el ómnibus transportaba a un grupo de músicos que se dirigía a cumplir presentaciones. La policía investiga para determinar responsabilidades.

Un accidente de tránsito se registró la tarde de ayer en el distrito de Patambuco, provincia de Sandía, en la región Puno. Una camioneta impactó contra un bus causando 4 muertos y 23 heridos, varios de ellos están graves.

Según testigos, el ómnibus de la empresa Inambari, que estaba repleta de pasajeros, se precipitó a un abismo tras ser impactado por una camioneta que circulaba a excesiva velocidad, el chofer está desaparecido

GRUPO DE MÚSICOS

Entre los fallecidos figuran tres adultos y un menor de 14 años. Los heridos fueron llevados al centro de salud de Sandía, cuyo director determinó trasladar  a los pacientes graves a nosocomios de la ciudad de Puno.

Se conoció que el bus transportaba a un grupo de músicos que viajaban a la ciudad de Puno para cumplir presentaciones. La policía y peritos en accidentes recaban pruebas para determinar responsabilidades.


