Puno: al menos 4 muertos y 23 heridos, varios de ellos graves, deja choque de bus y camioneta

Un accidente de tránsito se registró la tarde de ayer en el distrito de Patambuco, provincia de Sandía, en la región Puno. Una camioneta impactó contra un bus causando 4 muertos y 23 heridos, varios de ellos están graves.

Según testigos, el ómnibus de la empresa Inambari, que estaba repleta de pasajeros, se precipitó a un abismo tras ser impactado por una camioneta que circulaba a excesiva velocidad, el chofer está desaparecido.

GRUPO DE MÚSICOS

Entre los fallecidos figuran tres adultos y un menor de 14 años. Los heridos fueron llevados al centro de salud de Sandía, cuyo director determinó trasladar a los pacientes graves a nosocomios de la ciudad de Puno.

Se conoció que el bus transportaba a un grupo de músicos que viajaban a la ciudad de Puno para cumplir presentaciones. La policía y peritos en accidentes recaban pruebas para determinar responsabilidades.