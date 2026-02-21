Intensas lluvias en Áncash: alerta roja en distintas provincias por posible activación de quebradas

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash informó que diversas provincias de la región están en alerta roja ante la probabilidad de la activación de quebradas debido a las intensas lluvias que se registran estos días.

Según el pronóstico del Senamhi, las lluvias previstas hasta el 21 de febrero podrían generar huaicos, deslizamientos y afectaciones a vías y viviendas cercanas a laderas y cauces, por lo que se recomienda estar siempre atentos para evitar riesgos.

Residentes de las provincias de Aija, Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Casma, Huaraz, Huarmey, Huaylas, Pallasca, Santa, Sihuas y Yungay se encuentran en peligro si es que las quebradas se activan ante los persistentes aguaceros.

EVACUAR A FAMILIAS

Según el COER Áncash, en lo que va del año se han reportado 192 emergencias vinculadas a lluvias. Entre los eventos recientes figuran daños a carreteras, a un colegio, el derrumbe de un cerro, huaicos, etc. En estos casos no se reportaron víctimas.

Ante esta situación, las autoridades coordinan con los gobiernos locales para alertar y evacuar a familias ubicadas en zonas peligrosas, recomiendan a la población no exponerse en áreas de riesgo, evitar transitar por quebradas y riberas de ríos.