Mineros ilegales escaparon: intervienen campamentos instalados en una reserva nacional en Nasca

En una acción para la protección de las áreas naturales, el Ministerio Púbico y la Policía Nacional desarrollaron un operativo contra la minería ilegal en la Reserva Nacional San Fernando, ubicada en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica.

Durante la intervención, las autoridades advirtieron que varias personas huyeron del lugar, tras un recorrido por la zona encontraron ocho campamentos mineros rústicos, hallándose en su interior colchones, frazadas, víveres y utensilios personales, etc.

INVESTIGACIÓN PENAL

Asimismo, se constató la existencia de una plataforma utilizada como cancha de mineral, bidones de agua, herramientas para la minería y gran cantidad de combustible, además, a pocos metros se ubicó un socavón con evidencias de explotación reciente.

El Ministerio Público informó que se iniciará investigación penal por el presunto delito de minería ilegal agravada, desarrollándose diligencias preliminares destinadas a tratar de identificar a los responsables de esta actividad de afecta la reserva nacional.