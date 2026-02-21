Nacionales

INPE: en medio de extremas medidas de seguridad trasladan a 12 reos de Huancayo al penal de Pasco

Las autoridades seleccionaron para el cambio a los internos reincidentes, de alto prontuario delictivo con sanciones reiterativas, que adoptan conductas negativas, etc.

Para frustrar actos ilícitos que puedan gestarse al interior de las cárceles, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) trasladó a 12 reos del penal Huamancaca de Huancayo, a la cárcel de Cochamarca en Cerro de Pasco.

La acción se realizó el martes 18 de febrero, comenzó a la 1 a.m. y culminó cerca de las 5 a.m. El traslado contó con la supervisión del director de la Oficina Regional Centro Huancayo (Junín) del INPE, William Córdova.

SANCIONES REITERATIVAS

Las autoridades seleccionaron a los internos reincidentes, de alto prontuario delictivo con sanciones reiterativas, que buscan interferir en el control, adoptan conductas negativas y planean actos de indisciplina.

Fueron llevados en medio de extremas medidas de seguridad: Nick Bonilla, Alberto Durand, José Paredes, Luis Suárez, Elmer Quiñones, Yeremi Yañez, Cesar Curo, Henry Laurente, Veli Rios, Cristian Sánchez, Cristian Segersbol y Elmer Espinoza.


