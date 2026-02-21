INPE: en medio de extremas medidas de seguridad trasladan a 12 reos de Huancayo al penal de Pasco

Para frustrar actos ilícitos que puedan gestarse al interior de las cárceles, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) trasladó a 12 reos del penal Huamancaca de Huancayo, a la cárcel de Cochamarca en Cerro de Pasco.
La acción se realizó el martes 18 de febrero, comenzó a la 1 a.m. y culminó cerca de las 5 a.m. El traslado contó con la supervisión del director de la Oficina Regional Centro Huancayo (Junín) del INPE, William Córdova.
SANCIONES REITERATIVAS
Las autoridades seleccionaron a los internos reincidentes, de alto prontuario delictivo con sanciones reiterativas, que buscan interferir en el control, adoptan conductas negativas y planean actos de indisciplina.
Fueron llevados en medio de extremas medidas de seguridad: Nick Bonilla, Alberto Durand, José Paredes, Luis Suárez, Elmer Quiñones, Yeremi Yañez, Cesar Curo, Henry Laurente, Veli Rios, Cristian Sánchez, Cristian Segersbol y Elmer Espinoza.