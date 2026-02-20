¡Por el récord Guinness!: La casa más angosta se encontraría en Perú

Vivienda busca ser certificada por la organización de los Récords Guinness, mientras atrae visitantes por su peculiar diseño.

Una peculiar vivienda en el norte de Lima captó la atención de vecinos y visitantes por sus inusuales dimensiones reducidas, convirtiéndose en una curiosidad arquitectónica de la zona.

Esta singular residencia se encuentra ubicada en el distrito de Aucallama en la provincia de Huaral. La estructura conocida como la posible casa más angosta del mundo cuenta con dimensiones apenas de 63 centímetros de ancho y poco más de 99 centímetros de largo.

Por su arquitectura poco común en el Perú y el mundo, la vivienda ha despertado gran interés del público y es considerada candidata para aspirar a los Récords Guinness al romper los estándares tradicionales de una construcción.

ESTRUCTURA DE LA CASA

La vivienda dispone de una distribución funcional que permite el adecuado tránsito interno y su uso diario, ofreciendo las comodidades básicas necesarias. Asimismo, su construcción está hecha de madera, presenta un estilo tirolés, cuenta con dos pisos y techo a dos aguas.

El inmueble cuenta con baño, cocina, comedor, un dormitorio, dos escaleras, un pequeño recibidor, un estudio y una lavandería. Además, cada mueble fue diseñado de manera personalizada para adaptarse a la estructura y optimizar el espacio disponible.

POR EL RÉCORD GUINNESS

La vivienda, ubicada en la Plaza de Armas, busca ser evaluada y certificada por la organización de los Récords Guinness para su inscripción oficial. Mientras tanto, el inmueble ha despertado gran interés entre los visitantes por su singular arquitectura y por la experiencia que ofrece durante su recorrido.

Por otro lado, el propietario y responsable de proyecto Fabio Moreno, explicó que el mensaje de la propuesta, es que la felicidad no depende del tamaño de la casa, sino que el ingenio, la organización y las ganas de salir adelante, aprovechando de manera adecuada los recursos disponibles.