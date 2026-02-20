Midagri brinda respuesta inmediata con maquinaria de la ANA en Tumbes

Trabajos de prevención realizados por la ANA en la Margen Izquierda del río Tumbes evitaron afectaciones de zonas agrícolas en sectores de la Casa Blanqueada - El Naranjo, Bocatoma La peña, San Jacinto - El peligro y Pechichal y Malvales

(Tumbes, 20 de febrero de 2026). - Como parte de la atención inmediata al sector agrario en la región fronteriza, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego dispuso que maquinaria de la ANA se dirija hacia la zona de emergencia para intervenir en los puntos críticos del río Tumbes.

Estas acciones buscan reducir el riesgo de desbordes, proteger las áreas de cultivo y salvaguardar a las poblaciones asentadas en zonas vulnerables. Las labores comprenden el reforzamiento de defensas ribereñas, limpieza del cauce y encauzamiento del río, en coordinación con autoridades locales y equipos técnicos desplegados en la zona.

El sector agrario continúa en monitoreo permanente de la situación hidrológica en la frontera norte, a fin de activar medidas preventivas y garantizar la seguridad de los productores y sus medios de vida.

PREVENCIÓN EFECTIVA

Es preciso mencionar que, 11 máquinas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre tractores, cargadores frontales y volquetes retiraron más de 22 mil metros cúbicos de sedimentos para la protección de 400 hectáreas de cultivos en sectores de la Casa Blanqueada - El Naranjo, Bocatoma La peña, San Jacinto - El peligro y Pechichal y Malvales.

Estas labores tienen un avance de más del 70%, y han logrado evitar inundaciones y pérdidas en zonas agrícolas, a pesar que el caudal del río Tumbes llegó a 1325 metros cúbicos por segundo.

De acuerdo a lo programado, la meta de la ANA en este primer semestre es culminar la limpieza y descolmatación de cerca de 7 kilómetros del río Tumbes. La ejecución de estos trabajos cobra especial importancia tras el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), que reveló la inundación de 90 hectáreas de cultivos.

Antes de concluir este mes se intervendrán otros puntos como Brujas Baja, La Peña – Santa Rosa, La Polvareda, La Inverna y El Peligro. La mitigación en estos 5 puntos pondrá a buen recaudo a la población y a infraestructuras públicas como carreteras, postas médicas, colegios y alumbrado público.

