Fortalecen acciones multisectoriales para reforzar la protección del Complejo Arqueológico Chan Chan

Al respecto, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) La Libertad, Christian Arbaiza Mendoza, quien preside el Grupo de Trabajo, informó que la comisión ha sido declarada en sesión permanente, con el objetivo de alcanzar, en el corto plazo, logros verificables que permitan revertir la situación encontrada. El Ministerio de Cultura realizó en Trujillo la primera sesión extraordinaria del Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de formular el Plan de Acciones para la defensa del Complejo Arqueológico de Chan Chan , consolidando una agenda de intervención inmediata y fortaleciendo la articulación entre los tres niveles de gobierno.La jornada incluyó una inspección técnica de campo y una mesa de trabajo. Durante el recorrido técnico se constató la presencia de habilitaciones urbanas no autorizadas, ocupaciones y actividades agrícolas informales, así como acumulación de residuos sólidos desmonte en la zona intangible, situaciones que afectan la integridad del monumento y demandan acciones urgentes de control y mitigación.Al respecto, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) La Libertad, Christian Arbaiza Mendoza, quien preside el Grupo de Trabajo, informó que la comisión ha sido declarada en sesión permanente, con el objetivo de alcanzar, en el corto plazo, logros verificables que permitan revertir la situación encontrada.



Cabe recordar que el Complejo Arqueológico de Chan Chan, inscrito desde 1986 en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, compromete al Estado peruano a garantizar su adecuada conservación y gestión sostenible conforme a estándares internacionales.



Principales acuerdos

Durante la mesa de trabajo, realizada en el auditorio Antenor Orrego de la DDC La Libertad, se aprobaron medidas concretas para reforzar la defensa del Complejo Arqueológico de Chan Chan. Se acordó conformar una Mesa Técnica Registral que permita absolver consultas sobre las cargas culturales de los predios ubicados dentro del complejo, en el marco del proceso de saneamiento físico-legal.



Asimismo, se dispuso gestionar ante el Gobierno Regional de La Libertad la implementación de patrullajes inopinados con drones en zonas críticas como la Vía de Evitamiento, Santa María y El Calvario de Los Incas. Estas acciones se ejecutarán en coordinación con la Policía Nacional del Perú y los servicios de serenazgo de los gobiernos locales, con el propósito de prevenir nuevas invasiones y detectar oportunamente intervenciones ilegales.



De igual manera, se convocó a una segunda sesión extraordinaria descentralizada para el viernes 6 de marzo, con el objetivo de ampliar la participación de entidades vinculadas al acondicionamiento territorial y de las municipalidades de Trujillo, Huanchaco, La Esperanza y Víctor Larco Herrera.



Con estas decisiones, el Ministerio de Cultura reafirma su liderazgo en la defensa del patrimonio cultural y consolida una respuesta articulada del Estado para proteger de manera efectiva uno de los principales referentes históricos del país.



Grupo de Trabajo Multisectorial

El Grupo de Trabajo Multisectorial fue instalado el 28 de enero del año en curso, en cumplimiento de la Resolución Ministerial N.° 000010-2026-MC, que establece mecanismos de articulación para reforzar la fiscalización, el control y la defensa legal del patrimonio cultural.