Lambayeque: fieles bajan de cerro venerada “Cruz de Motupe” para protegerla de las intensas lluvias

Decenas de fieles y devotos bajaron del cerro Chalpón, la tarde de ayer, la venerada Cruz de Motupe para protegerla de las lluvias intensas que por estos días azota la región Lambayeque, lo informó el presidente de la hermandad, Pedro Jiménez.

El sagrado madero fue trasladado desde su gruta hasta la ciudad de Motupe, donde estará guardada en su capilla, ubicada al costado del templo San Julián. Durante todo el trayecto se escuchaban los cánticos y las oraciones de los emocionados peregrinos.

NIÑO COSTERO

“Este descendimiento extraordinario se debe a la alerta de emergencia que tenemos en la zona, ante la llegada el inminente Niño Costero. Los últimos días hemos tenido intensas lluvias acá en la ciudad de Motupe”, dijo Jiménez Pasapera.

Señaló también que el resguardo de la Cruz se realizará hasta que termine la temporada de lluvias. Durante este tiempo los fieles podrán acercarse hasta la capilla del sagrado madero, ubicada en el centro de la ciudad de Motupe, para rezar.