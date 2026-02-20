Nacionales

Hace 2 horas

Conmoción en Arequipa: identifican a sujeto que fue descuartizado y sus restos abandonados en costales

Vecinos que realizaban labores de limpieza en una quebrada hallaron los sacos que contenían partes de un cuerpo humano, inmediatamente informaron a la Policía.

Foto Correo



Eduardo Q. C. (67) es la identidad del adulto mayor cuyos restos fueron hallados descuartizados dentro de tres costales, en distintos sectores de la quebrada Villa Los Olivos, en el distrito de Chiguataregión Arequipa.

Vecinos que ayer realizaban labores de limpieza en el referido lugar hallaron los sacos que contenían partes de un cuerpo humano. Inmediatamente informaron a la Policía, que acordonó la zona y siguió con las diligencias.

MAYOR SEGURIDAD

Peritos de criminalística y representantes de la Fiscalía efectuaron el levantamiento de los restos y las primeras pericias, trascendió que en uno de los sacos se encontró un documento que facilitó la identificación de la víctima.

Los vecinos se mostraron conmocionados por el hallazgo, se quejaron por la falta de patrullaje  tanto de la Policía Nacional como del serenazgo, pese a las cartas que enviaron al municipio exigiendo mayor seguridad en ese sector.


