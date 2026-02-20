Avioneta de la Policía Nacional sufrió accidente en Loreto: varios agentes resultaron heridos

Según informa Canal N, una avioneta de la Policía Nacional del Perú (PNP) se accidentó ayer cuando retornaba a Contamana, en la región Loreto, luego de trasladar a un detenido por presunto narcotráfico hacia la ciudad de Pucallpa.

Trascendió que la nave presentó un desperfecto mecánico en pleno vuelo y terminó precipitándose a las afueras de Contamana. Varios agentes resultaron heridos y fueron evacuados por los pobladores al hospital de la ciudad.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Se conoció que todos los lesionados se encuentran estables tras recibir los primeros auxilios; sin embargo, el copiloto de la nave presenta una fractura expuesta en una pierna y permanece bajo atención médica especializada.

Las autoridades investigan las causas del suceso, especialistas serán los encargados de determinar si el accidente fue ocasionado por una falla mecánica como se comenta insistentemente, el informe final se conocerá en unos días.