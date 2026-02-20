Candelabro de Paracas: cuatro turistas ingresan a zona intangible poniendo en riesgo el geoglifo

Según primeras informaciones, cuatro turistas extranjeros ingresaron la tarde de ayer a la zona intangible del geoglifo El Candelabro, ubicado en Paracas, región Ica, pese a las restricciones de acceso y poniendo en riesgo este patrimonio cultural.

Moradores y guías turísticos alertaron del hecho a las autoridades y advirtieron que este tipo de incursiones afectan la conservación de la milenaria figura. Trascendió que las personas que ingresaron a la zona reservada serían visitantes brasileños.

Infobae señala que, tras la intervención, los visitantes fueron llevados al sector de interpretación de la reserva, donde se realizó la diligencia correspondiente con presencia de personal del área de defensa patrimonial del Ministerio de Cultura (Mincul).

PROCESO SANCIONADOR

Ante la pregunta de los indignados ciudadanos si estas personas llegaron a dañar El Candelabro, se conoció que no hubo perjuicio al geoglifo, pues caminaron por la parte baja del cerro donde se ubica la figura, pero que igualmente es una zona intangible.

Finalmente, las autoridades informaron que evalúan un proceso sancionador contra estas cuatro personas, para evitar que se repitan este tipo de situaciones que ponen en riesgo El Candelabro, uno de los principales atractivos turísticos del litoral peruano.