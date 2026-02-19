Intensas lluvias golpean Arequipa: alcalde de Yanahuara advierte emergencia en toda la ciudad

El desborde inusual de la torrentera El Chullo tras las intensas lluvias ha dejado serios daños en el distrito de Yanahuara, con personas afectadas y pérdidas humanas, según informó la municipalidad.

Tras las intensas lluvias que vienen azotando a distintas regiones de nuestro país, una de las más afectadas es el distrito de Yanahuara en la ciudad de Arequipa. Estos hechos han afectado gravemente a la población.

El alcalde del distrito arequipeño Sergio Bolliger calificó como una catástrofe lo que viene ocurriendo tras el desborde inusual de la torrentada El Chullo que cruza al distrito y que, a su desborde, ha arrasado con gran parte del distrito.

Según el informe de las autoridades, el desborde ha dejado severos daños en la zona, como viviendas seriamente afectadas, personas rescatadas y otras reportadas como desaparecidas, además de víctimas mortales.

YANAHUARA SERIAMENTE AFECTADA

Asimismo, el alcalde explicó en una entrevista al programa Conexión RPP que esta emergencia se produjo debido al desborde de la torrentera, provocado por una inusual y violenta entrada de agua proveniente de las zonas altas de la ciudad, como Cayma y Cerro Colorado, lo que afectó gravemente al distrito de Yanahuara. “La entrada de agua ha sido absolutamente inusual, esto no se ha visto en décadas, por eso es por lo que toda la ciudad está siendo golpeada”, indicó.

Por otro lado, indicó que viene trabajando para poder brindar la ayuda necesaria, pero también solicitó ayuda del gobierno regional para poder combatir los daños que está dejando este fenómeno natural. “Estoy haciendo los recorridos, es una emergencia, estamos solicitando la ayuda del Gobierno Regional porque aquí la recuperación de todos estos espacios, urbanizaciones y sí, claro, lo principal, los daños personales, estimamos que va a ser un trabajo no solo de muchos días, sino de muchas semanas”, concluyó.