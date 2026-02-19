Ica: huaico de gran magnitud deja familias aisladas en Yauca del Rosario

El deslizamiento de lodo, barro y material vegetal, atribuido a las intensas lluvias en la parte alta del distrito, ocasionó daños en viviendas y vehículos.

Un huaico de gran magnitud, registrado alrededor de las 18:00 horas del miércoles en el anexo de Tingue, distrito de Yauca del Rosario, dejó aisladas a numerosas familias de los sectores Molletambo y Huarangal, en la región Ica.

El deslizamiento de lodo, barro y material vegetal, atribuido a las intensas lluvias en la parte alta del distrito, ocasionó daños en viviendas, enseres y vehículos. Asimismo, la fuerza del huaico socavó estructuras de una obra de encauzamiento y destruyó un tramo de la carretera que conecta la ciudad de Ica con los anexos afectados. Varias viviendas colapsaron como consecuencia del evento.

Horas más tarde, aproximadamente a las 20:00, el incremento del caudal generó un desborde por el margen derecho, lo que provocó la inundación de la plazuela de Tingue y de inmuebles cercanos. Algunos pobladores lograron rescatar parte de sus pertenencias tras la emergencia.

Durante la mañana siguiente, los residentes iniciaron labores de limpieza utilizando herramientas manuales, mientras solicitaron apoyo humanitario urgente a las autoridades, principalmente alimentos no perecederos.

La emergencia se produjo en momentos en que residentes y visitantes participaban en las celebraciones por los carnavales de Tingue. Debido a la interrupción de la vía, varios vehículos quedaron varados y algunas personas debieron caminar largas distancias para acceder a transporte hacia la ciudad de Ica. Pese a los riesgos, se reportó que algunos pobladores cruzaron el cauce del huaico.

En el sector Pampahuasi también se registró un deslizamiento que restringió el tránsito vehicular, afectando la comunicación entre localidades.

RECOMENDACIÓN

Ante este escenario, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a través de su director zonal en Ica, Ricardo Rosas Luján, recomendó a la población preparar mochilas de emergencia y coordinar rutas de evacuación, en línea con el pronóstico de lluvias vigente para los próximos días.