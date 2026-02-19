Áncash: detienen a siete hombres por presunta pesca ilegal en Casma

Los intervenidos realizaban sus faenas con el método ‘chinchorro’, técnica prohibida por el uso de redes de arrastre que capturan especies de forma indiscriminada.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa, del Ministerio Público, informó la detención en flagrancia de siete hombres por su presunta participación en actividades de pesca ilegal en la playa Rincón del Piño, ubicada en el distrito de Comandante Noel, provincia de Casma, región Áncash.

La fiscal Evelyn Lamadrid Vences participó en la intervención junto con agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Chimbote, personal del Ministerio de la Producción y de la Capitanía de Puerto.

REDES DE ARRASTRE

Según el reporte fiscal, los intervenidos realizaban sus faenas mediante el método denominado ‘chinchorro’, técnica prohibida por emplear redes de arrastre que capturan de manera indiscriminada especies de diversos tamaños, incluidos ejemplares juveniles, lo que afecta la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos.

Durante la diligencia se incautaron especies como lisa y machete, que fueron puestas a disposición del Ministerio de la Producción. Posteriormente, los recursos fueron entregados a la Municipalidad Distrital de Comandante Noel para su distribución gratuita entre la población.