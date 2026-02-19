Maquinaria pesada cae a un abismo en Canta: realizaba trabajos de limpieza en una carretera

Maquinaria pesada del Gobierno Regional (Gore) de Lima cayó a un abismo en la provincia de Canta cuando retornaba a su base, tras realizar trabajos de limpieza en las vías afectadas por deslizamientos a causa de las lluvias.

Los hechos se registraron en el sector de Ayasura, en el distrito y provincia de Canta. El conductor resultó con cortes y contusiones, pero se encuentra fuera de peligro, tras ser rescatado y recibir atención médica.

RETROEXCAVADORA

Según testigos, tras pasar por una zona que había sido previamente limpiada, parte del camino habría cedido por el peso del vehículo, provocando la caída de la unidad a las profundidades del barranco.

Producto de la emergencia, el tránsito en la ruta fue restringido y se necesitaron otros vehículos pesados para recuperar la retroexcavadora. Tras seis horas de trabajos en el sector la circulación fue reabierta.