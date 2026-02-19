Arequipa: bus con turistas suizos está varado en el km 360 de la Panamericana Sur tras caída de huaico

Segú informa RPP, un grupo de turistas suizos y peruanos se encuentra varado en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Lomas, en la región Arequipa, debido a la caída, anoche, de un huaico de lodo y piedras que imposibilita el tránsito.

El operador de transporte turístico, José Moscoso, informó que la situación se registra en el kilómetro 360 de la importante vía, cerca del puente Lomas. Ante la demora en despejar la vía, algunos conductores realizan maniobras peligrosas y transitan por el desierto.

PUENTE LOMAS

Señaló también que la maquinaria enviada a la zona es insuficiente para despejar el tramo de la carretera afectada por el deslizamiento. Asimismo, señaló que la infraestructura del puente Lomas es pésima, pues colapsa anualmente por las lluvias.

Finalmente, solicitó urgente apoyo de las autoridades para restablecer el tránsito a fin de retomar su ruta con destino a la ciudad de Arequipa, los pasajeros, nacionales y extranjeros, comienzan a inquietarse pues pasan las horas y no pueden movilizarse.