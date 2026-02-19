Arequipa: cientos de vehículos terminan varados tras caída de huaico en Caravelí

Un huaico se registró la noche del último miércoles 18 de febrero, en las zonas altas de la provincia de Caravelí, en Arequipa, provocando la caída de toneladas de lodo y piedras sobre la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 532+200.

El deslizamiento ha generado la restricción del tránsito en esta importante vía, mientras maquinaria de Provías Nacional realiza trabajos de limpieza para restablecer el paso vehicular en el distrito de Lomas.

Negocios afectados y servicios interrumpidos

El ingreso de lodo afectó directamente a restaurantes y quioscos ubicados en las inmediaciones, cuyos propietarios enfrentan pérdidas materiales. Provías coordinó la movilización de maquinaria pesada para el retiro del material y exhortó a los conductores a transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal en la vía.

Lluvias intensas activan quebradas

Autoridades de Caravelí informaron que las intensas lluvias registradas en la zona han causado la activación de quebradas y la caída de huaicos. Como consecuencia de estos eventos naturales, el servicio de agua potable en la provincia de Caravelí se ha visto afectado. Las autoridades continúan evaluando los daños y coordinando acciones de respuesta ante la emergencia.