La Libertad: toneladas de frutas y verduras se perderían por colapso de puente Baños Chimú

Agricultores del distrito de Sayapullo, en la provincia liberteña de Gran Chimú, están preocupados ya que sus productos, frutas y verduras, no podrán comercializarse y podrían perderse, por el colapso del puente Baños Chimú, registrado el 17 de febrero por el aumento del caudal del río del mismo nombre.

El alcalde Jeiner Julca, refirió que Sayapullo produce 100 toneladas de palta semanales, que se malograrían representando un impacto económico negativo muy fuerte para los agricultores, por lo que pidió a las autoridades regionales y del gobierno central que el puente sea reparado a la brevedad posible.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Ingenieros del Gobierno Regional de La Libertad evalúan colocar, en unos tres días como máximo, un enrocado con alcantarillas en la zona del puente colapsado, a fin de habilitar el paso de vehículos ligeros, y así evitar la pérdida de productos alimenticios y que la personas sigan varadas en la carretera.

Asimismo, las autoridades solicitaron a los ciudadanos no seguir usando el puente pues representa un grave riesgo para la vida; pero estas personas, pasajeros de los ómnibus principalmente, manifestaron que continuarán pasando por no tener otra ruta de acceso para llegar a sus destinos.