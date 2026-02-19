Un muerto y un herido grave deja caída de miniván a un abismo en la vía Cusco-Valle Sagrado

Según primeros informes, una persona murió la tarde de ayer tras el despiste y caída a un abismo de una miniván en la vía Cusco-Valle Sagrado de los Incas, sector Abra Ccorao, distrito de San Sebastián.

La Región Policial del Cusco informó que la tragedia ocurrió cuando la unidad, por causas que en estos momentos son materia de indagación, cayó al precipicio, dejando también un herido grave, el chofer del vehículo.

INICIO DE LAS DILIGENCIAS

Se confirmó que la miniván era conducido por Jorge F. (66). Asimismo, dieron a conocer que la fallecida fue identificada como Delia G. (96), quien viajaba como pasajera del vehículo, informa Andina.

El suceso fue comunicado a la Fiscalía, que dispuso el inmediato levantamiento del cadáver y el inicio de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del mortal accidente.