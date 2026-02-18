Elecciones Generales 2026: así puedes conocer si fuiste elegido miembro de mesa

Los ciudadanos ya pueden verificar si fueron designados miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026. La consulta se realiza de manera virtual y gratuita a través de la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La ONPE informó que los ciudadanos sorteados como miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 ya pueden verificar su designación de forma rápida y sencilla. Los comicios se realizarán el 12 de abril en todo el Perú.

Previamente, el viernes 23 de enero, la ONPE seleccionó a 25 ciudadanos por cada mesa de sufragio. De ese grupo, el jueves 29 de enero se efectuó el sorteo para elegir a los miembros de mesa titulares y suplentes.

Los ciudadanos pueden consultar si fueron elegidos mediante la plataforma virtual habilitada por la entidad electoral. El trámite es gratuito y se realiza en pocos pasos.

PORTAL OFICIAL DE LA ONPE

Para ello, deben ingresar al portal oficial de la ONPE y colocar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Luego, el sistema mostrará automáticamente el resultado.

Si la persona fue designada miembro de mesa, aparecerán los datos de la mesa y el local de votación. En caso contrario, el mensaje indicará: “No eres miembro de mesa”.