Clausuran call center en Piura tras desmayos de trabajadores por golpe de calor

Más de 20 trabajadores se desmayaron dentro de un call center tras un corte de energía que dejó sin aire acondicionado las instalaciones, incidente que obligó a la intervención de las autoridades

Producto del intenso calor que azota la región Piura, se registraron desmayos masivos entre decenas de jóvenes. Este alarmante suceso ocurrió dentro de la empresa Konecta, un conocido call center ubicado en el centro comercial Plaza El Sol - sede Grau. El alarmante incidente generó preocupación entre trabajadores y autoridades.

Ante esta situación, testimonios de medios locales y testigos indicaron que más de 20 trabajadores perdieron el conocimiento mientras desarrollaban sus funciones, en medio de una intensa ola de calor y tras un corte de energía que se había registrado en el lugar.

El hecho provocó alarma entre los familiares y ciudadanos, quienes denunciaron posibles deficiencias en la ventilación del establecimiento. Según versiones recogidas, el corte de energía se produjo mientras los colaboradores realizaban sus funciones en ambientes cerrados. Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo y fiscalización municipal para atender la emergencia.

PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y FÍSCALIA

Al lugar de los hechos se hizo presente el Ministerio Público de Piura, quien confirmó su participación en la intervención del establecimiento tras la difusión de videos y testimonios en redes sociales. Asimismo unos de los trabajadores del lugar señaló que tras el corte de energía, la empresa habría priorizado el funcionamiento de las computadores mediante un generador

Se realizó una intervención a las instalaciones del local Konecta tras las publicaciones de los trabajadores que señalaban presuntos síntomas de golpe de calor. Esta intervención fue realizada por la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura con otras autoridades para constatar las condiciones en las que se desarrollaban las labores y verificar si estaban cumpliendo con los protocolos de salubridad y sanidad.

KONECTA SE PRONUNCIÓ

Por otro lado, a través de un comunicado difundido el 16 de febrero, la empresa Konecta Perú explicó que el incidente se produjo por un corte general de energía en la zona donde se ubica la sede de Piura, lo que afectó los sistemas de aire acondicionado. La empresa indicó que activó sus protocolos de contingencia para asegurar la ventilación; sin embargo, admitió que, debido a las altas temperaturas, varios trabajadores presentaron malestares vinculados al calor extremo.

La empresa informó que activó los protocolos de seguridad y salud, brindó atención médica inmediata a los afectados y realizó seguimiento correspondiente a través de su área de Bienestar. También indicó suspensión preventiva de labores presenciales con el fin de proteger al personal. Sobre la clausura temporal, la empresa indicó que vienen colaborando con las autoridades y reiteró su compromiso con la seguridad y bienestar de sus trabajadores.