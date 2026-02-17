El Niño Costero confirmado: marzo y abril serán los meses de mayor riesgo por lluvias extremas en el Perú

Tras la confirmación del ENFEN sobre la activación de una Alerta de El Niño Costero, el Centro de Monitoreo de RIMAC advirtió que marzo y abril concentrarán el mayor nivel de riesgo climático en el país, debido a la intensificación de lluvias y al calentamiento progresivo del mar. El fenómeno podría extenderse hasta noviembre, con un calentamiento mayormente leve, aunque con posibilidad de intensidad moderada hacia julio.

“Si bien el calentamiento del mar será en general leve, la combinación de lluvias intensas, temperaturas por encima de lo normal y condiciones oceánicas anómalas eleva significativamente el riesgo de huaicos, deslizamientos e inundaciones, especialmente durante marzo y abril”, explica Janeth Valera, ingeniera geóloga del Centro de Monitoreo de RIMAC.

¿Cómo se comportarán las lluvias en los próximos meses?

Según el análisis de modelos meteorológicos nacionales e internacionales, se prevé el siguiente escenario:

- Febrero: incremento gradual de lluvias en la costa, sierra norte y sur, y selva norte.

- Marzo: intensificación a nivel nacional, con mayor incidencia en la sierra central (Áncash, Huánuco, Lima, Junín y Pasco) y la sierra sur (Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa y Moquegua).

- Abril: lluvias más intensas en la costa norte, la sierra y la selva centro y sur.

Estas condiciones podrían afectar directamente la producción agrícola, el transporte, el comercio y las actividades al aire libre, así como generar interrupciones en servicios básicos en zonas vulnerables.

Principales peligros asociados al escenario climático

De mantenerse las condiciones previstas, el Centro de Monitoreo de RIMAC identifica los siguientes riesgos:

- Lluvias intensas e inundaciones en diversas regiones del país.

- Huaicos y deslizamientos en la costa norte, sierra y selva norte.

- Granizadas y nevadas en zonas altoandinas.

- Mayor presión sobre infraestructura crítica y vías de comunicación.



Situación del océano: Alerta de El Niño Costero

“Nuestro llamado es a no bajar la guardia. La confirmación de El Niño Costero refuerza la necesidad de que familias, autoridades y empresas revisen y fortalezcan sus planes de prevención y respuesta, especialmente antes de marzo”, concluye Valera del Centro de Monitoreo de RIMAC.