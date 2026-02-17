EsSalud realizó más de 1600 operaciones en los primeros cinco días de la Maratón Quirúrgica Nacional

El Seguro Social de Salud (EsSalud) completó 1,652 operaciones en los primeros cinco días de la Maratón Quirúrgica Nacional, iniciativa que tiene como objetivo realizar 13 mil cirugías en solo 45 días.

"La población asegurada es prioridad y el centro de las decisiones institucionales. Los esfuerzos están desplegados para lograr reducir las esperas por cirugías, lograr el desembalse quirúrgico y la descongestión de hospitales", señaló el presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Segundo Acho Mego.

Oftalmología es la especialidad con más cirugías realizadas (521), seguida por cirugía general (474), ortopedia y traumatología (194), urología (90) y ginecología (54). El doctor Fabio Trelles Burneo, especialista del Hospital Negreiros, explicó que se aplica la técnica de facoemulsificación, "la más avanzada para eliminar cataratas mediante ultrasonidos, garantizando una cirugía segura y recuperación rápida".

Jornadas nocturnas y fines de semana en todo el país

La maratón, iniciada tras un acuerdo entre EsSalud y el Minsa, incluye jornadas nocturnas de lunes a viernes (8 p.m. a 8 a.m.) y fines de semana (8 a.m. a 8 p.m.). Las redes con mayor número de operaciones son Almenara (353), Rebagliati (239), Sabogal (228), Huánuco (199), Lambayeque (131), Arequipa (128) y La Libertad (48). La doctora Estela Malaver Meza informó que se realizan "más de 280 cirugías diarias en los distintos establecimientos a nivel nacional".

Pacientes recuperan visión y calidad de vida

Félix Cárdenas, es un docente jubilado de 89 años operado de catarata quien indicó que no podía leer ni mirar los rostros de sus familiares. "Es como volver a nacer", dijo. En tanto, Benedicto Rivas, de 81 años, superó su problema de pterigión y María Elena Girón fue operada de cálculos a la vesícula. Catorce pacientes fueron intervenidos en el Instituto Nacional de Oftalmología como parte del trabajo articulado entre EsSalud y el Minsa.