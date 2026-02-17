Tragedia en Satipo: juego infantil que no habría tenido mantenimiento mutila dedos a menor

Un niño sufrió la mutilación parcial de dos dedos de la mano cuando jugaba en un aparato mecánico del parque infantil de la Asociación Esperanza de Vida, del distrito de Pangoa, en la provincia de Satipo, región Junín.

El menor quedó atrapado en una de las estructuras metálicas del juego, presuntamente por el deficiente estado de conservación. Sus padres lo auxiliaron y trasladaron a un centro de salud, donde recibió atención.

OXIDADOS Y DETERIORADOS

Tras conocer la tragedia, vecinos denunciaron la falta de mantenimiento de los juegos mecánicos, señalaron que están oxidados y con piezas deterioradas, situación que —afirman— ya había sido advertida a la comuna.

“Nuestros espacios recreativos deberían ser lugares seguros para nuestros niños y no escenarios de tragedias como el ocurrido, ahora quien asume la responsabilidad de lo sucedido”, señaló un morador.