Sueldos por Yape y Plin: ¿Puede mi empleador obligarme a usar alguna de estas billeteras digitales?

Con la aprobación del Reglamento de la Ley 32413, el pago de sueldos y beneficios laborales mediante billeteras digitales, como Yape y Plin, ha sido oficializado en el país. Esta medida promete transformar el panorama laboral, especialmente para quienes no tienen acceso a cuentas bancarias tradicionales. Sin embargo, surgen dudas sobre si los empleadores pueden obligar a sus trabajadores a utilizar una billetera específica. A continuación, desglosamos cómo funciona esta nueva norma y cuáles son los derechos y responsabilidades de empleadores y empleados.

¿Cómo funciona el pago de sueldos a través de billeteras digitales?

Desde la promulgación de la Ley 32413, los empleadores pueden optar por pagar sueldos, gratificaciones y beneficios a través de cuentas de dinero electrónico, siempre que se cumplan requisitos de trazabilidad, consentimiento y supervisión por parte de las autoridades competentes, como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Esta normativa tiene como objetivo mejorar la inclusión financiera de trabajadores no bancarizados y facilitar la modernización de los pagos laborales. Sin embargo, el uso de billeteras digitales no es obligatorio para los empleados, y su implementación debe ser siempre consensuada.

Lo que permite y lo que no permite la norma

La Ley 32413 permite a los empleadores pagar sueldos mediante billeteras digitales autorizadas por la SBS, tanto en el sector público como privado, siempre que exista un acuerdo previo entre el empleador y el trabajador. Además, promueve la inclusión financiera al permitir que trabajadores no bancarizados accedan a estos métodos, sin excluir la opción de cuentas bancarias tradicionales.

Por otro lado, la ley prohíbe que el empleador obligue a un trabajador a utilizar una billetera digital específica, y exige que todos los pagos sean trazables, con documentación adecuada de la elección del medio de pago. También se exige que las billeteras digitales sean supervisadas por la SBS. En caso de incumplimiento de estas reglas, los empleadores pueden enfrentar sanciones.

Desafíos y oportunidades para Recursos Humanos

La implementación de esta nueva modalidad de pago presenta desafíos para los equipos de Recursos Humanos, quienes deberán establecer protocolos claros para registrar y validar la elección de los trabajadores respecto al medio de pago. También deberán verificar que las billeteras digitales empleadas estén autorizadas por la SBS y cumplir con los estándares de seguridad requeridos. Además, es fundamental integrar estos pagos al sistema de planillas y conservar los comprobantes digitales de las transferencias realizadas.

El experto de Buk Perú, Jimmy Huatuco, destaca que la inclusión financiera debe lograrse sin comprometer los derechos laborales. La clave está en adaptar la tecnología a la ley, asegurando una transición sin conflictos legales y garantizando la transparencia en los procesos de pago.