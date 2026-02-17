Nacionales

Desborde de río arrasa cultivos en Ica: agricultores piden ayuda pues perdieron su medio de vida

Uno de los afectados señaló que habría perdido unos 100 mil soles y su chacra no es la única perjudicada, ya que los cultivos de las zonas aledañas también se perjudicaron.

En entrevista con RPP, el agricultor Eberth Cabrera informó que el desborde del río Ica, registrado esta madrugada, arrasó con varios de sus cultivos, uvas y granados, en el sector de Córdova, distrito de Ocucaje, provincia de Ica

Reveló que el agua del río Ica ingresó a las casi dos hectáreas de chacras que tiene.  Además, comentó que tenía pozas de agua que provenían de río, pero a causa del aumento del caudal también rebalsaron y arrasó sus sembríos.

UVAS Y GRANADOS

Según Cabrera Bendezú, las pérdidas económicas, en su caso, ascenderían a los 100 mil soles y su chacra no es la única afectada, ya que los cultivos de las zonas aledañas también se perjudicaron, por el desborde a causa de las lluvias

Solicitó ayuda a las autoridades pues los cultivos son su medio de vida, los comercializa y con eso mantiene a su familia pero lo ha perdido todo, inclusive tiene que cancelar un préstamo bancario, pero el río se llevó lo que iba a cosechar. 


